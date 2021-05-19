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    Denizli'de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi

    Bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 18:12
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    Denizli'de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi

    Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının depo bölümünde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Dumanları gören fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına, 6 itfaiye aracı ve 18 personelle yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #1

    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #2

    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #3

    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #4

    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #5

    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #6

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    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #8

    Denizli de fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi #9

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