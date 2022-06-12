Denizli'de feci kaza: 3 ölü

Pamukkale ilçesinde boş yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisi bugün katliam gibi bir kazaya sahne oldu.

Denizli'ye giden B.F. idaresindeki boş yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

Bu sırada tanker, karşı şeritten gelen Nurettin Tuncer'in (30) kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobili sürükleyen tanker, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durdu.

İhbarla olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ağır yaralı

Ekipler, otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer ile babası Mehmet Tuncer'in (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan sürcü Nurettin Tuncer'in eşi Filiz Tuncer (29) de doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralıanan İsmail Tuncer (29) ile Muhammet Tuncer'in de sürücünün kardeşleri olduğu öğrenildi.

Tanker şoförü gözaltına alındı

Yaralıların tedavileri sürerken, tanker şoförü B.F. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.





































