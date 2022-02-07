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    Denizli'de FETÖ operasyonu:11 tutuklama

    Emniyet güçlerinin başlattığı, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 17:20
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    Denizli'de FETÖ operasyonu:11 tutuklama

    Emniyet güçlerinin FETÖ terör örgütlerine yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor...

    Denizli’de Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan  ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan birer şüpheli yakalandı.

    KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALI FETÖ ÜYELERİ YAKALANDI

    Devam eden soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve Denizli’de ikamet ettiği tespit edilen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

    11 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyon kapsamında toplamda yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de FETÖ operasyonu:11 tutuklama #1


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