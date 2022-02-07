Denizli'de FETÖ operasyonu:11 tutuklama

Emniyet güçlerinin başlattığı, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçlerinin FETÖ terör örgütlerine yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor...

Denizli’de Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan birer şüpheli yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALI FETÖ ÜYELERİ YAKALANDI

Devam eden soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve Denizli’de ikamet ettiği tespit edilen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında toplamda yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.