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- Denizli'de FETÖ operasyonu:11 tutuklama
Denizli'de FETÖ operasyonu:11 tutuklama
Emniyet güçlerinin başlattığı, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 07.02.2022 - 17:17
- Güncelleme : 07.02.2022 - 17:20
Emniyet güçlerinin FETÖ terör örgütlerine yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor...
Denizli’de Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan birer şüpheli yakalandı.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALI FETÖ ÜYELERİ YAKALANDI
Devam eden soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve Denizli’de ikamet ettiği tespit edilen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında toplamda yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.