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    Denizli’de FETÖ yalanıyla 1,5 milyonluk dolandırıcılık

    Kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ'cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiğini söyleyen şüpheli, bir mağduru toplamda 1 milyon 500 bin TL dolandırdı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:59
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    Denizli’de FETÖ yalanıyla 1,5 milyonluk dolandırıcılık

    Denizli’de bir kişiyi arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

    Konuştuğu kişiye FETÖ'cülerin hesapları ile tapularını ele geçirdiğini söyleyen şüpheli, kendisine yeni tapu vereceklerini, tapuları ve paraları devlet bankasına koyduklarını dile getirerek, güvenini sağladı.

    Kimlik bilgilerini doğrulayıp güvenini iyice artıran şüpheli, mağdurun gayrimenkullerini sattırdıktan sonra elinde ve bankada bulunan parası ile ziynet eşyalarını bir poşete koymasını söyledi.

    PARALARI VE ZİYNET EŞYALARINI KAPIDAN VERDİ

    Mağdurun evine gelen kişiye paraları vermesi gerektiğini söyleyen şüpheli, araçla bölgeye geldi.

    Eve giden diğer şüpheli ise 72 bin 445 euro, 54 bin TL para, 6 adet bilezik ve 9 adet sarı lira tabir edilen altını alarak kayıplara karıştı.

    Denizli’de FETÖ yalanıyla 1,5 milyonluk dolandırıcılık #1

    1,5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

    İhbar üzerine yapılan çalışmalar neticesine çevrede bulunan 49 güvenlik kamerası ile 3 KGYS kamera kaydı incelendi.

    Yapılan incelemede yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin TL olan ziynet ve para ile kayıplara karışan şüphelilerin önce kullandıkları ticari aracın plakası belirlendi, ardından eve gelen kişinin kimliği tespit edildi.

    Denizli’de FETÖ yalanıyla 1,5 milyonluk dolandırıcılık #2

    ŞANLIURFA’DA YAKALANDI

    Şüphelinin Şanlıurfa’da tespit edilmesinden sonra yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

    Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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