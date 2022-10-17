Denizli'de fidye için çocuklarını kaçıran anne ve sevgilisi yakalandı

Denizli'de fidye için çocuklarını kaçıran anne ve sevgilisi yakalandı

Yaklaşık 2 ay önce kaçırılıp 5 bin lira fidye istenenen 2 çocuk, JASAT ve polisin operasyonuyla kurtarıldı. Çocukları kaçıran Suriye uyruklu anne Fatema E. ve sevgilisi Halid E., serbest bırakıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinin Develler Mahallesi'nde yaşayan Halil Ergöl (45), 7 yıl önce Suriye uyruklu Fatema E. (25) ile evlendi.

İki çocuğu olan çift, 3 yıl önce boşandı. Çocukların velayeti baba Halil Ergöl'e verildi.

Baba Ergöl, tarlada çalıştığı sırada evdeki 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.B.E., geçen 26 Ağustos'ta kayboldu.

Eski eşine ulaşamadı

Ergöl, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çocuklarını boşandığı eşi Fatema E.'nin götürdüğünü öğrenen Ergöl, Fatema E.'ye bir türlü ulaşamadı.

Kadının sevgilisi fidye istedi

10 gün önce baba Ergöl'ü telefonla arayan Fatema E.'nin sevgilisi Suriye uyruklu Halid E. (25), çocukların kendi yanında olduğunu söyledi. Ardından da Fatema E.'nin kendisine borcu olduğunu, 5 bin lira vermesi halinde çocukları teslim edeceğini belirtip fidye istedi.

Çocukların yeri tespit edildi

Baba Ergöl, jandarmaya gidip, olayı anlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda çocukların Ankara'da olduğu tespit edilip, operasyon başlatıldı.

Eski eş ve sevgilisi serbest bırakıldı

JASAT ve Ankara polisinin yaptığı operasyonda iki çocuk kurtarılırken, anne Fatema E. ile sevgilisi Halid E. de gözaltına alındı. Çocuklar Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Fatema E. ile Halid E. sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

İkili sınır dışı edilecek

DHA'nın haberine göre; serbest bırakılan ikili, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.





