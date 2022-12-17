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    Denizli'de fotokapanı çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı

    Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana görüntüleri yansıyan şüpheliler, JASAT operasyonunda gözaltına alındı. Şüpheliler, fotokapanı radyo sanıp, çaldıklarını söyledi.
    • 17.12.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 18:57
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    Denizli'de fotokapanı çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı

    Denizli'de Pamukkale'nin Honaz Milli Parkı'nda yaban hayatının izlenmesi için ağaçlara yerleştirilen fotokapanlardan biri çalındı.

    Hırsızlığı fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarmaya bildirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, fotokapanı çalanları bulmak için çalışma başlattı.

    Fotokapanın görüntülediği şüpheliden yola çıkan ekipler, ağaçtan söküp çalan 2 şüpheliyi de belirledi.

    2 şüpheli yakalandı

    Kaldıkları adrese 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonla çobanlık yapan 56 yaşındaki İsmail Y. ve 28 yaşındaki  Kemal A. yakalandı.

    Denizli de fotokapanı çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı #1

    Radyo sanmışlar

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen fotokapan ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    DHA'nın haberine göre şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde, fotokapanı radyo sandıkları için çaldıklarını söyledi.

    Denizli'de fotokapanı çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı VİDEO

    Denizli de fotokapanı çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı #2

    Denizli de fotokapanı çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı #3


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