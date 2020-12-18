Denizli'de freni boşalan kamyon evin balkonuna çarptı

Park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu, evin balkonundan içeri girdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatta çalışan M.Ş, şantiyede kullandığı hafriyat kamyonunu, 2392 Sokak'ta park edip çalışır vaziyette bıraktı.

M.Ş, şantiyeye geçtiği sırada kamyon, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti.

BALKONA ÇARPARAK DURABİLDİ

Yaklaşık 15 metre giden kamyon, 2346/1 Sokak'ta Fethi Şaşmaz'ın evinin bahçe duvarını aşarak iki metre aşağı düşüp balkona çarparak durabildi.

İki katlı binadakiler büyük şaşkınlık yaşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon, şantiye alanındaki iş makineleri ve vinç yardımıyla bahçeden güçlükle yukarı çekilerek çıkartıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Ev sahibi Fethi Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültü ile dışarı çıktığını ifade ederek, "Evimin bahçe duvarı ile balkonda hasar var. Başka bir yerde yok. Can kaybının olmaması sevindirici." dedi.

Raziye Şaşmaz da kamyonun eve çarpma anında içeride olduklarını belirterek, "Deprem oluyor, ev yıkılıyor zannettim. Dışarı çıktım, bir kamyon evin bahçesinden içeri girmiş." ifadesini kullandı.