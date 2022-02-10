Denizli’de gazinoda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Gazinoda tartışmaya başlayan iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, ağır yaralandı. Tosun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de, edinilen bilgilere göre 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, dün gece saatlerinde eğlenmek için gazinoya gitti.

Mehmet Ali Tosun ile karşı masada oturan 4 kişilik grup arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

İki grup arasında yaşanan tartışmada kısa sürede büyüyüp mekanın dışarısına taştı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Yaşanan arbedede defalarca bıçaklanan Mehmet Ali Tosun, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Ali Tosun'u Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk eti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Ali Tosun, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tosun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.