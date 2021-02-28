Narkotik ekipleri tarafından evde yapılan köpekli aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi’ndeki apartta sevgilisinin fenalaştığını fark eden D.D. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de hayatını kaybeden şahsın Himmet Şahin (31) olduğunu tespit etti.

SABAH SAATLERİNDE FENALAŞTI

Görgü tanığı olarak sevgili D.D. alınan ifadesinde gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandıklarını sabah saatlerinde ise fenalaştığını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve adli tıp doktoru yaptığı ilk incelemede uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durdukları öğrenildi.

Denizli’de gece sevgilisiyle uyuşturucu kullandı, sabah öldü VİDEO

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SEVGİLİSİNİN ÇANTASI VE EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Himmet Şahin’in kaldığı apart dairesinde narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramda ise farklı noktalardan uyuşturucu madde ve kullanımında kullanılan malzemeler çıktı.

Sevgilisi olduğu öğrenilen D.D.’nin çantasında metafetamin maddesi bulunduğu belirtildi.

Evde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Himmet Şahin’in cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Şahin’in kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Şahin'in sevgilisi D.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.