Denizli'de gece vakti otomobil kurşunlandı

Gece saatlerinde yaşanan olayda, bir araca ateş edildi. Aracın sahibi, "Herhalde bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler, bilmiyorum" dedi.

Denizli’de park halindeki bir otomobile ateş açıldı.

Merkezefendi ilçesinde Alime Akın’a ait otomobil, evinin önünde park halindeydi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, beyaz bir araçla Akın’a ait otomobilin bulunduğu sokağa gelerek bir süre bekledi.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇILDI

Ardından hareket eden araçtan, park halindeki otomobilin yanına geldiği sırada peş peşe ateş edildi.

Sesleri duyarak korkuyla dışarı çıkan Akın, olayın şokuyla olan bitene anlam veremedi.

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MADDİ HASAR OLUŞTU

Haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otomobilin sağ arka camı ve yakıt deposunun bulunduğu kısımda maddi hasar meydana geldi.

"BU BİR İŞARET"

Olay anında evde yalnız olan Alime Akın, şikayetçi olarak polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Akın, "Ben içerideydim. Çıkıp baktığımda 2 tane çocuk vardı. ‘Teyze arabanız kurşunlandı’ dedi. Evdeydim ve korktum. Yapanları ise tanımıyorum. Yalnız kalıyorum. Yapanlar bulunsun. Herhalde bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler, bilmiyorum." dedi.