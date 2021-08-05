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    Denizli’de genç kız sırra kadem bastı

    “Canım sıkıldı arkadaşlarımın yanına gidiyorum” dedikten sonra evden çıkan genç kızdan, ailesi 15 gündür haber alamıyor.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 07:49
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 08:39
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    Denizli’de genç kız sırra kadem bastı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde ailesi ile birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Aleyna Altıner, “Canım sıkıldı arkadaşlarımın yanına gidiyorum” dedikten sonra evden ayrıldı.

    Geçen süre zarfında ailesi kızlarına ulaşamayarak, aramaya başladı.

    Bir türlü Altıner’den haber alamayan ailesi ihbarda bulundu.

    15 GÜNDÜR YOK

    İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlatırken, aradan geçen 15 günün sonunda genç kız bulunamadı.

    Sırra kadem basan genç kızın bulunması için ailesi yardım istedi.

    Denizli’de genç kız sırra kadem bastı #1

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