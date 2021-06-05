Denizli’de genç kızı kaçıran kişi serbest kaldı

Online oyun oynarken tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli ve 2 çocuk babası adam, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağırnas Mahallesi'nden 25 Mayıs 2021 tarihinde kaçırılan G.K.’nin (16) ailesi, jandarmaya gidip şikayetçi olduktan sonra, katıldıkları bir televizyon programı aracılığıyla kızlarının bulunması için yardım istedi.

10 gündür kayıp olan G.K.’nin bulunması için çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kayıp kızla irtibatlı olabilecek kişilerin Denizli’de olabileceğini belirledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ile birlikte yürütülen koordineli çalışma sonucu, JASAT dedektiflerince Denizli'de kapsamlı araştırma başlatıldı.

JASAT DEDEKTİFLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Yapılan araştırma sonucunda kayıp kız çocuğunu Kayseri'den getiren şüphelinin Ahmet Ç. olduğu tespit edildi.

Kız çocuğunun tutulduğu aparta JASAT dedektiflerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda kayıp kız çocuğu bulunarak yurda yerleştirildi. Aynı dairede gözaltına alınan Ahmet Ç., kız çocuğunu kaçırarak Denizli’ye getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

"ZORLA KAÇIRMADI, KENDİM İSTEDİM"

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, oyun oynarken 1 ay önce tanıştıklarını, bu oyunlarla kız çocuklarının kandırılabildiğini bildiğini ve kaçma niyeti olduğunu fark edince kötü yola düşmemesi için Denizli’ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü ifade etti.

İfadeleri alınmak üzere merkeze götürülen Ahmet C., 10 gündür kayıp olan G.K.’nin "Zorla kaçırmadı, kendim istedim" demesi üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.