Aralarında tartışma çıkan gençler birbirlerine ekmek bıçakları ve sopalarla saldırdı. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken gençlerden birinin annesinin olay yerinde fenalık geçirdi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde araçla gelen kalabalık genç grup ile bir genç arasında parkta tartışma meydana geldi.

Daha sonra bıçak ve sopalar ile birbirlerine vuran gençlerden biri bacağına aldığı bıçak darbesiyle diğeri ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk sağlık ekipleri, yaralı halde olan Hüseyin T., ve Efecan G.’yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin T.’nin çok kan kaybettiği ancak iki gencinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 kişinin yaralandığı kavga anbean güvenlik kamerasına da yansıdı.

Denizli’de gençlerin kavgası: 2 yaralı VİDEO

KANLI BIÇAK ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kimlikleri tespit edilen şüphelileri arama çalışması başlattı.

Olay yerinin yakınlarındaki çöp kovasının içinde kanlı bir bıçak bulunduğu öğrenildi.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan oğlu Efecan G.’nin darbedildiğini öğrenen anne de olay yerine geldi. Fenalık geçiren kadını, polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.