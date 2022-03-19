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    Denizli'de gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Denizli'de bir grup gencin otomobille yaptığı tehlikeli yolculuk, görenleri hayrete düşürdü. Çevreye aldırış etmeyen gençlerin rahat tavırları ise "Pes" dedirtti.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 15:38
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    Denizli'de gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Denizli'de seyir halinde yolda ilerleyen 20 GE 278 plakalı otomobilde bulunan gençler, canlarını hiçe saydı.

    Akan trafiğe aldırış etmeyen ve otomobilin camlarına oturan gençler, diğer sürücüleri şaşırttı.

    GENÇLERİN TEHLİKELİ OYUNU

    20 GE 278 plakalı otomobilde bulunan bir grup genç, bagaj oturması ve pençelerden kendilerini dışarıya sarkarak yolda devam etmesi korku dolu anlar yaşattı.

    Yolda seyir halindeki otomobilin içindeki gençlerin tehlikeli hareketi ise başka bir otomobilin araç kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

    Denizli de gençlerin tehlikeli yolculuğu #1

    Denizli de gençlerin tehlikeli yolculuğu #2

    Denizli de gençlerin tehlikeli yolculuğu #3


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