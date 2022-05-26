Denizli'de yokuş yukarı çıkarken geri kaçan traktörden düşen kadın sürücü, hayatını kaybetti. Sürücünün babasının da geçen yıl traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Belenardıç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Raziye Arslan (51), tarlaya gitmek için 20 PU 352 plakalı traktörüyle yola çıktı.

Yokuş çıkarken geri kaçan traktörden düştü

Tam bu esnada yokuş yukarı çıkan Arslan, traktörü geri kaçırması sonucu yere düşerek kafasını vurdu. Kendisine ulaşamayan yakınları yaklaşık 2 saat boyunca aradıkları Arslan'ı, traktörün yanında hareketsiz yatarken buldu.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli'de geri kaçan traktörden düşen sürücü vefat etti VİDEO

Babasının da geçen sene traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Arslan’ın, geçen sene babası Yusuf Oka’nın da traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Babasıyla aynı kaderi paylaşan Arslan’ın acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.