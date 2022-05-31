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    Denizli'de göçmen operasyonu: 85 kişiye sınır dışı

    Ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 85 kişi, ekipler tarafından operasyonla yakalandı. İl Göç İdaresi'ne teslim edilen kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.
    • 31.05.2022 - 17:00
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    Denizli'de göçmen operasyonu: 85 kişiye sınır dışı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Operasyon, öncelikli olarak kentin en kalabalık caddeleri ve Oto Santral Garajı bölgelerinde gerçekleştirildi.

    85 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

    DHA'nın aktarımına göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren, yasal kalış sürelerini ihlal eden, izinsiz çalışan ve ayrıca suça karışarak halkın huzurunu bozup, kamu düzeni, kamu güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu 85 kişi yakalandı.

    İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 85 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Denizli de göçmen operasyonu: 85 kişiye sınır dışı #1

    Denizli de göçmen operasyonu: 85 kişiye sınır dışı #2


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