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- Denizli'de gölete giren çiftçi boğuldu
Denizli'de gölete giren çiftçi boğuldu
- DHA
- 02.08.2021 - 07:54
Denizli’nin Güney ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Halil İbrahim Gökmen (33), arkadaşlarıyla birlikte Cindere Baraj Göleti'ne gitti.
Saat 17.00 sıralarında sıcaktan bunalan Gökmen, Güneş Şelalesi'nin gölete aktığı bölgede serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra Gökmen, yüzerken gölet içinde kayboldu. Gökmen'i bulamayan arkadaşları jandarmayı arayıp, yardım istedi.
BALIK ADAMLAR BULDU
İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin balık adamları baraj göletinde arama yaptı.
Yapılan arama sonucunda, balık adamlar Gökmen'in cansız bedenine ulaşarak göletten çıkardı.
OTOPSİ YAPILACAK
Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Gökmen'in cesedi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.