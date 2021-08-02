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    Denizli'de gölete giren çiftçi boğuldu

    Serinlemek için Cindere Baraj göletine giren 33 yaşındaki çiftçi, boğularak can verdi. Çiftçinin cansız bedeni, balık adamlar tarafından çıkarıldı.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 07:54
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    Denizli'de gölete giren çiftçi boğuldu

    Denizli’nin Güney ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Halil İbrahim Gökmen (33), arkadaşlarıyla birlikte Cindere Baraj Göleti'ne gitti.

    Saat 17.00 sıralarında sıcaktan bunalan Gökmen, Güneş Şelalesi'nin gölete aktığı bölgede serinlemek için suya girdi.

    Bir süre sonra Gökmen, yüzerken gölet içinde kayboldu. Gökmen'i bulamayan arkadaşları jandarmayı arayıp, yardım istedi.

    BALIK ADAMLAR BULDU

    İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin balık adamları baraj göletinde arama yaptı.

    Yapılan arama sonucunda, balık adamlar Gökmen'in cansız bedenine ulaşarak göletten çıkardı.

    Denizli de gölete giren çiftçi boğuldu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Gökmen'in cesedi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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