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    Denizli'de avukat evinde ölü bulundu

    Kendisinden bir süredir haber alınamayan avukatın evde cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 18:05
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    Denizli'de avukat evinde ölü bulundu

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan avukat İbrahim Köseoğlu'dan haber alamayan yakınları, Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri avukatın evine gitti.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı inceleme sonucunda, avukat Köseoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

    Köseoğlu'nun evinin önüne gelen yakınları büyük bir şok geçirirken, gözyaşlarına hakim olamadı.

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    OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

    Avukat Köseoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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