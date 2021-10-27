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Denizli'de avukat evinde ölü bulundu

Denizli'de avukat evinde ölü bulundu

Kendisinden bir süredir haber alınamayan avukatın evde cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.