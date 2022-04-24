Denizli’de hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Doğum gününe 11 gün kala hayatını kaybeden çocuğun acı haberini alan yakınları, ağıtlar yaktı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

“Ne olur son bir kez göreyim”

Yakınlarının minik çocuğun cansız bedenine bakarak, “Ne olur son bir kez göreyim” sözleri yürekleri dağladı.

Baba ise zor sakinleştirildi.

Otopsi yapılacak

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.