Denizli'de halk otobüsü durak yerine orta şeritte yolcu indirince kazanın ucundan dönüldü

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü 943 nolu Balık Hali durağına yanaşmak yerine çift şeritli yolun sol şeridinde yolcu indirme ve bindirme yaptı.

O esnada arkadan gelen bir otomobil sürücüsünün dikkati kazayı önledi.

DURAK YERİNE YOLUN ORTASINDA İNDİRDİ

Araç kamerasına yansıyan o anlarda sorumsuz otobüs şoförü yolcu durağına yanaşmak yerine yol ortasında kapıları açara yolcu indirme ve bindirme yaptı.

Görüntülerde aracın ön kapısından yolcuların bindiği, arka kapısından ise bir yolcunun indiği görülüyor.

OTOMOBİL SON ANDA FREN YAPTI

Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün durağa yanaşmadan yolcu indirme ve bindirme yaptığını fark eden otomobil sürücüsü arka kapıdan da yolcu ineceğini öngörerek fren yapması dikkatlerden kaçmadı.

Otomobil sürücünün öngörüsü kazayı önledi.