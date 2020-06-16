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- Denizli'de hasat yapan çiftçi patos makinesinden düştü
Denizli'de hasat yapan çiftçi patos makinesinden düştü
33 yaşındaki çiftçi hayatını kaybederken, cesedi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.
- DHA
- 16.06.2020 - 08:41
Denizli'nin Bozkurt ilçesi Hayrettin Mahallesi'nde 33 yaşındaki çiftçi Ferhat Aydın, korunga ekili arazide hasat yapmak için tarlaya gitti.
Aydın, traktör römorkuna yüklediği korunga bitkisinin patoza atarak ayırmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Aydın, patos makinesinin içine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE ÇIKARILABİLDİ
Sağlık ekipleri, makineye sıkışan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cesedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Makineden çıkarılan ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.