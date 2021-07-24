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- Denizli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı
Denizli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı
Kurban Bayramı dönüşünde Antalya-Denizli karayolunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.
- İHA
- 24.07.2021 - 15:00
- Güncelleme : 24.07.2021 - 15:18
Antalya - Denizli karayolu üzerinde bayram dönüşünde oluşan yoğunlukta hatalı sollama sonucu 2 otomobil çarpıştı.
4 YARALI
Kazada 4 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobiller ise neredeyse kullanılamaz hale geldi.
Denizli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı ViDEO