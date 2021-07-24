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    Denizli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı

    Kurban Bayramı dönüşünde Antalya-Denizli karayolunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 15:18
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    Denizli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı

    Antalya - Denizli karayolu üzerinde bayram dönüşünde oluşan yoğunlukta hatalı sollama sonucu 2 otomobil çarpıştı.

    4 YARALI

    Kazada 4 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobiller ise neredeyse kullanılamaz hale geldi.

    Denizli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı ViDEO

    Denizli de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı #1

    Denizli de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı #2

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