Denizli’de ortağının kendisini dolandırdığını düşünen şahıs, hazırladığı EYP düzeneğini araca yerleştirmek isterken patlaması sonucu ağır yaralandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Halil Yurtseven’in ortağı olan Ali Koyun’un kendisini dolandırdığını ve alacağı olduğu yüklü miktarda parayı alamadığı iddia edildi.

Bu duruma öfkelenen Yurtseven, kendi imkanları ile bomba düzeneği yaptı.

Denizli'de hazırladığı bomba erken patlayınca ağır yaralandı VİDEO

KURARKEN PATLADI

Sabaha karşı Koyun’a ait iş yerine gelen Yurtseven, park halindeki kamyonete bombayı kurmak istediği sırada patladı.

Patlamanın etkisi ile Yurtseven, savruldu. Büyük gürültüye uyanan çevredeki vatandaşlar, olan bitene anlam veremedi. Alevler arasında kamyoneti görenler ise itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İtfaiye ekipleri kamyoneti söndürmek istediği sırada yerde hareketsiz şekilde olan şahsı fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Yurtseven’i hastaneye sevk etti. İş yeri duvarında ve çatısında hasar meydana gelirken elektrik kabloları ise koptu. Şarapnel parçalarının isabet ettiği Yurtseven’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Patlama sesine uyandıklarını belirten Ali Koyun, “Biz evimizdeydik bipatlamayla uyandık. Elektrikler kesilince aşağıya indiğimizde kamyonet yanıyordu. Patlayıcı madde ile yangının çıktığı söylendi. Yanımıza gelip giden bir arkadaştı. Patlamanın etkisi ile oda savrulmuş. İtfaiye ekipleri bulduğunda baygındı, bilinci kapalıydı. Ekiplerin bize dediği ise el düzeneği bomba ihtimali üzerine düşünüyorlarmış.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





