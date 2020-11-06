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- Denizli'de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı
Denizli'de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı
- DHA
- 06.11.2020 - 17:05
- Güncelleme : 06.11.2020 - 18:26
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, geçen 24 Ekim'de iş yerinden 25 bin lira değerindeki yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin 25 yaşındaki Musa D. ve birlikte yaşadığı sevgilisi 20 yaşındaki Ümmü Ç. olduğunu belirledi.
Şüphelilerin, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evde saklandıkları tespit edildi.
JANDARMA FİLYASYON EKİBİ GİBİ EVE GİRDİ
JASAT ekibi, şüphelilerin durumdan şüphelenip kaçmaması için kendilerine filyasyon ekibi görünümü verdi. Ardından harekete geçip, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenlendi.
Şüpheli Musa D. ve Ümmü Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.