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    Denizli'de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı

    Denizli'de 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi, filyasyon ekibi görünümündeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandıkları evde yakaladı.
    • DHA
    • 06.11.2020 - 17:05
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 18:26
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    Denizli'de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı

    Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, geçen 24 Ekim'de iş yerinden 25 bin lira değerindeki yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin 25 yaşındaki Musa D. ve birlikte yaşadığı sevgilisi 20 yaşındaki Ümmü Ç. olduğunu belirledi.

    Şüphelilerin, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evde saklandıkları tespit edildi.

    JANDARMA FİLYASYON EKİBİ GİBİ EVE GİRDİ

    JASAT ekibi, şüphelilerin durumdan şüphelenip kaçmaması için kendilerine filyasyon ekibi görünümü verdi. Ardından harekete geçip, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

    Şüpheli Musa D. ve Ümmü Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Denizli de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı #1

    Denizli de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı #2

    Denizli de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı #3

    Denizli de hırsız çift filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı #4

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