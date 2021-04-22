Hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 2 ev sahipler kişinin ev sahiplerinin evde olduğu sırada bahçe kapısını çaldıkları ortaya çıktı.

Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelilerine göz açtırmadı.

Pamukkale ilçesindeki bir evden motosiklet, demir bahçe kapısı ve kamyonet koltuğu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki güvenli kameralarını mercek altına aldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Denizli’de hırsızlık çetesi yakalandı ViDEO

OPERASYON DÜZENLENDİ

Y.A. (38) ve A.B. (42) isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Çalıntı eşyaları sattığı belirlenen M.G. ve E.Y. isimli iki şahıs da yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Y.A. ve A.B.'nin ev sahiplerinin içeride olduğu sırada, bahçede bulunan motosikleti, kamyonetin koltuğunu ve bahçe kapısını çaldıkları belirlendi.

4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SERBET KALDIKTAN SONRA HIRSIZLIK YAPMMIŞTI

Y.A. isimli şahıs, 23 Eylül 2019 tarihinde Sarayköy ilçesindeki bir iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest kaldıktan 20 dakika sonra bir akaryakıt istasyonundan motosiklet hırsızlığına karışıp yakalanmıştı.

MAKİNENİN İÇİNDEKİ ÇAMAŞIRLARI ÇALMIŞTI

Tutuksuz yargılanan Y.A., 10 Haziran 2020'de tarihinde de Honaz ilçesinde, çamaşır makinesini içindeki çamaşırlarla çaldığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınmıştı.