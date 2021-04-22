Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi

Denizli'de hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde hırsızlık yaptıkları öne sürülen ve çalınan eşyaları sattıkları iddia edilen toplam 4 kişi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

JANDARMADAN OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden demir kapı, motosiklet ve araba koltuğu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SERBEST KALDIKTAN 20 DAKİKA SONRA MOTOSİKLET ÇALMIŞ

Şüphelilerden 35 ayrı suçtan kaydı bulunan Y.A, 23 Eylül 2019'da Sarayköy ilçesindeki iş yerinden yalıtım malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmış, serbest bırakılmasından 20 dakika sonra akaryakıt istasyonundan motosiklet çaldığı belirlenmişti.

Yakalanan şüpheli Y.A'nın, 10 Haziran 2020'de de çamaşır makinesini içindeki çamaşırlarla çaldığı tespit edilmişti. Bu kez tutuklanan zanlı, dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.