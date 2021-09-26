Denizli'de husumetli olduğu adamı camı çıkışı öldürdü

Denizli'de husumetli olduğu adamı camı çıkışı öldürdü

Kan davası nedeniyle yaşadıkları yeri terk ederek başka bir şehirde düzen kuran aile, bitmeyen husumetten kurtulamadı.

Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Veysi Özbey, yatsı namazını kıldığı Yeni Cami’den evine gitmek üzere çıktı.

Yaşlı adamın çıkışını bekleyen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, saklandığı ağaçların arasında çıkarak ateş etti.

Başından isabet alan talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın ailesi iddialara göre 2017 yılında kan davası nedeniyle Diyarbakır’dan Honaz ilçesine taşındı.

ŞÜPHELİ ŞAHISLARI FARK ETTİLER

4 yıldır yaşamlarını sessiz sedasız sürdüren aile, geçtiğimiz günlerde evin çevresinde şüpheli şahısları fark ettiklerini ve koruma amaçlı dışarıya çıkmadıklarını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk beyanlara göre yaşanan olayın, kan davası nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen ailenin iddiaları üzerine, yapılan ilk incelemelerde olayın titizlikle planlandığı öğrenildi.

Olayın ardından kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

