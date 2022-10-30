Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
388.466
0.24%
BTXN Coin
10.63
-0.28%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Denizli'de husumetliler çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı

    Denizli’de aralarında daha öncesine dayanan tartışma oldu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
    • 30.10.2022 - 07:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de husumetliler çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saruhan Mahallesinde, aralarından daha önce tartışma olduğu öğrenilen iki grup, belirlediği noktada buluşarak konuşmaya başladı.

    Pompalı tüfekler ateşlendi

    Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkarılan pompalı tüfeğin ateşlendiği kavgada Z.K. (37), M.K. (39), C.K. (23), E.K. ve C.K. (24) yaralandı. Sonrasında şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.

    Denizli de husumetliler çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı #1

    Ekipler inceleme gerçekleştirdi

    Olay yeri inceleme ekipleri, saçmaların isabet ettiği araçta ve çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu bölgedeki araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

    Denizli de husumetliler çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı #2

    Gözaltına alındılar

    İHA'nın haberine göre, alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, aldığı bilgiler doğrultusunda olaya karışan E.Ş. ile beraber diğer şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin karakolda işlemleri sürdüğü öğrenilirken, yaralılarında tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Öte yandan E.Ş. ve Z.K. arasında daha önceden yol verme tartışması yüzünden husumet olduğu iddia edildi.

    Denizli de husumetliler çatıştı: 1’i ağır 5 yaralı #3


    Düğünde husumetli iki aile birbirine girdi
    3. Sayfa

    Düğünde husumetli iki aile birbirine girdi

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!
    Advertorial

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!

    Atatürk dizisinin tanıtımı yayınlandı
    Kültür Sanat

    Atatürk dizisinin tanıtımı yayınlandı

    Görüş Bildir