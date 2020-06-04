Denizli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi yakınlarında, Rasim Eşmeli'nin kullandığı 20 RP 276 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Onat'ın kullandığı 10 ACY 848 plakalı otomobil ile çarpıştı.

5 YARALI

Kaza sonucu sürücüler ile Eşmeli'nin eşi Ayşe Eşmeli, kardeşi Cevdet Eşmeli ile kardeşinin eşi Fatma Eşmeli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İtfaiye ekiplerinin otomobillerden çıkardığı 5 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.