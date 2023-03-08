Denizli'de iki katlı evde korkutan yangın Acıpayam ilçesinde yarısı ahşap olan ev alevlere teslim oldu. İtfaiyenin mücadele verdiği yangın söndürüldü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde panik anları yaşandı. Ören Mahallesinde meydana gelen olayda Fahrettin U.'ya ait iki katlı ve yarısı ahşap olan evde, iddiaya göre elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Alevleri sardığı evi görenleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye mücadele verdi Olay yerine giden ekipler, vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen evde ekipler çalışma başlattı.