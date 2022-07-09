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    Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.
    • 09.07.2022 - 15:01
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    Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde Mustafa Kızılkaya idaresindeki 20 AGS 733 plakalı otomobil, D-330 kara yolunda Furkan Metin yönetimindeki 06 CVE 384 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hayatını kaybetti

    Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazada yaralanan Furkan Metin, Buse Metin, Kazım Emre Gökçek, Kübra Nadide Felek, Yağız Ali Metin, Mehmet Kızılkaya ve Nazif Kızılkaya, Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Kızılkaya'nın araç içinde sıkışan cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak morga kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Denizli de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı #1

    Denizli de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı #2

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