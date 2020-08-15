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- Denizli'de inşaat çukuruna düşen adam kurtarıldı
Denizli'de inşaat çukuruna düşen adam kurtarıldı
Düştüğü inşaat çukurunda mahsur kalan yaralı adamın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
- İHA
- 15.08.2020 - 12:16
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde yürüdüğü sırada ayağı kayan bir vatandaş, inşaat çukuruna düştü.
Yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar yaralı adama yardım etmek istese de başarılı olamadı.
İTFAİYE EKİPLERİ HALAT YARDIMIYLA KURTARDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları yaralı adamı yukarıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.