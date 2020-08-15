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    Denizli'de inşaat çukuruna düşen adam kurtarıldı

    Düştüğü inşaat çukurunda mahsur kalan yaralı adamın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 12:16
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    Denizli'de inşaat çukuruna düşen adam kurtarıldı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde yürüdüğü sırada ayağı kayan bir vatandaş, inşaat çukuruna düştü.

    Yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar yaralı adama yardım etmek istese de başarılı olamadı.

    İTFAİYE EKİPLERİ HALAT YARDIMIYLA KURTARDI

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları yaralı adamı yukarıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Denizli de inşaat çukuruna düşen adam kurtarıldı #1

    Denizli de inşaat çukuruna düşen adam kurtarıldı #2

    Denizli de inşaat çukuruna düşen adam kurtarıldı #3

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