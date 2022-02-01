Sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla buluşan gencin, birlikte alkol ve uyuşturucu aldıkları iddia edilen apartta cesedi bulundu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde, kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan (25) ve Serpil K. (24) buluştu.

Gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluşan çift, birlikte vakit geçirdi.

Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, gece beraber kaldı. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan’a seslenerek kalkmasını söyledi.

GENÇ ADAM SES VERMEYİNCE 112'Yİ ARADI

Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan’ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebin bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİ İNCELENDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan’ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

Denizli'de internetten tanıştığı kadınla buluşan adam, ölü bulundu VİDEO







OTOPSİ YAPILACAK

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan’ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan’ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



