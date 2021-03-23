Denizli'de ipli cinayetin zanlısı tutuklandı

Denizli'de ip ile sarktığı balkondan eve girerek eşini öldüren cinayet zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana gelen olayda, 10 gün önce Erkan Sivrikaya ile aralarında çıkan tartışma sonrası Meral Sivrikaya kızının evine yerleşti.

İPLE BALKONDAN EVE GİRDİ

Bu durumu sindiremeyen ve eşini ihanet ile suçlayan Erkan Sivrikaya, kızının evinin bulunduğu 6 katlı apartmana geldi. Apartmanın 6. katında bir süre bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra ip yardımıyla 5. kattaki kızının dairesinin balkonuna atladı.

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EŞİNİ UYANDIRIP BIÇAKLADI

Evde herkesin uyuduğu sırada eşini uyandıran Erkan Sivrikaya, ölümcül bıçak darbeleriyle eşi Meral Sivrikaya’yı ağır yaraladı. Evden kaçmak istediği sırada çevredeki esnaflar tarafından yakalanan Erkan Sivrikaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EŞ HAYATINI KAYBEDERKEN, ZANLI TUTUKLANDI

Meral Sivrikaya ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.