Arkadaşları ile tartıştıktan sonra hıncını alamayan İbrahim Bozkurt önce şirket aracı ile iş yerine daldı, ardından bıçakla saldırdı. Çıkan arbedede 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde İbrahim Bozkurt yabancı uyruklu kız arkadaşı Medina O. ile Firuzan A, Veyis G. ve Mustafa B.’nin ofisine gitti.

Taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

İbrahim Bozkurt Medina O.’yu yanına alarak Mustafa B. İle Veyis G.’nin şirket aracıyla iş yerinin duvarına süratle çarptı.

İbrahim Bozkurt hıncını almayınca yanındaki bıçağı çıkardı.

Mustafa B., Veyis G. ve yine yabancı uyruklu Firuzan A.’ya bıçakla saldırdı. Çıkan arbedede İbrahim Bozkurt ağır yaralandı. Veyis G., Mustafa B. ve Firuzan A., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Denizli’de iş yerine arabayla daldıktan sonra bıçakla saldırdı ViDEO

“ESKİ SEVGİLİSİNİ TANIYIP TANIMADIĞINI SORDU”

Medina O., olay anlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bayan arkadaşımın sevgilisi bizi buraya davet etti, misafir olarak buraya geldik. İki bardak alkol içtik. Arkadaşımın sevgilisi, kız arkadaşının sanırım eski sevgilisini benim erkek arkadaşıma tanıyıp tanımadığı sordu. Daha sonra ise kavga çıktı. Kız arkadaşımın sevgilisi ya da elemanı erkek arkadaşımı bıçakladı.”





HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içerisinde yatan İbrahim Bozkurt sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. İbrahim Bozkurt’un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.