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    Denizli'de iş yerinin çatısından düşen usta hayatını kaybetti

    Marangoz atölyesinde dut yemek için çatıya çıkan 60 yaşındaki Yusuf Apak dengesini kaybederek 6 metreden aşağı düştü. Düştüğü yerde göğsüne demir profil saplanan Apak hayatını kaybetti.
    • 07.06.2022 - 19:16
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    Denizli'de iş yerinin çatısından düşen usta hayatını kaybetti

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde marangoz atölyesinde usta olarak çalışan 60 yaşındaki Yusuf Apak, iş yerinin yanında bulunan ağaçtan dut toplamak için çatıya çıktı.

    Çatıda dengesini kaybeden Apak, üzerine düştüğü plastik kaplamanın delinmesiyle yaklaşık 6 metreden iş yerinin içine düştü.

    Demir profil göğsüne saplandı

    Apak'ın düştüğü yerde bulunan 1 metre uzunluğundaki demir profil, göğsüne saplandı.

    Düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

    Sol üst göğüs bölgesinden girip, sırtından çıkan demir profille Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apak, ameliyata alındı. Apak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de iş yerinin çatısından düşen usta hayatını kaybetti #1

    Denizli de iş yerinin çatısından düşen usta hayatını kaybetti #2

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    Denizli de iş yerinin çatısından düşen usta hayatını kaybetti #4

    Denizli de iş yerinin çatısından düşen usta hayatını kaybetti #5

    Denizli de iş yerinin çatısından düşen usta hayatını kaybetti #6


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