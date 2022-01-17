Parka gelen gençlerin ısınmak için yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Büyüyen alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir grup genç, parka gelerek oturmaya başladı.

Burada hava soğuk olduğundan dolayı odun toplayan gençler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Gençlerin yaktığı ateş bir anda şiddetli bir şekilde büyüdü ve parka sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevleri kontrol altına alamayan gençler, bölgeden uzaklaşarak sokaklara dağıldı. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Alevler, parkın tamamını yok etmeden söndürülse de büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından alevler parkın tamamını yok etmeden söndürüldü.

Denizli'de, ısınmak için yakılan ateş parka sıçradı VİDEO



“SÜREKLİ ATEŞ YAKARLAR”

Gençlerin bu bölgede sürekli ateş yaktığını belirten Tevfik Göktepe, şu ifadeleri kullandı:

“Parktaki gençler ısınmak için burada ateş yakıyorlar. Genellikle kenarlarda falan yakarlardı. Rüzgardan ateş sönmesin diye burada yaktıkları için ateşte çok büyüdüğünden kontrol edemiyorlar. Daha sonrasında itfaiye gelip ateşi söndürüyor. Gençler normalde akşamları saat 8 ile 9 gibi geldikleri için sürekli ateş yakarlar."