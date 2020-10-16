Denizli’de işledikleri suçları kaydeden 7 şüpheli yakalandı

6 mahallede meydana gelen araç kundaklama ve iş yeri kurşunlaması olaylarını araştıran polis ekipleri, suç işledikleri anlarda görüntü kaydı yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli’de son zamanlarda art arda meydana gelen olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü titiz bir çalışma yürüttü.

Geçtiğimiz günlerde Atalar ve İlbade mahallelerinde araç kundaklanması, Adalet, Kınıklı ve Fesleğen mahallelerinde iş yeri kurşunlaması ve İstiklal Mahallesi'nde tarihi eser niteliğindeki bir evin kundaklanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği çevrede 316 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek şüphelileri tespit etti.

7 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Fiziki takibin ardından olayları gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen 7 şüpheli, farklı mahallelerdeki adreslerinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ortaya çıkanlar ise görenleri şaşırttı.

Denizli'de işledikleri 6 suçu kendileri belgeledi İZLE

KENDİ GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDETTİLER

Güvenlik kameralarına yansıyan iş yeri kurşunlaması ve farklı olaylarda kullanıldığı tespit edilen 3 adet av tüfeği, bıçak, kelepçe, 2 adet telsiz, tabanca, 200 adet mermi ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda ele geçirilen telefon ve dijital malzemelerde, zanlıların olayları gerçekleştirdikleri esnada kendi görüntülerini kaydettikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.