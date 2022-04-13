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- Denizli’de işten çıkarılan personelin patronunun yüzüne asit döktüğü an
Denizli’de işten çıkarılan personelin patronunun yüzüne asit döktüğü an
- 13.04.2022 - 18:10
- Güncelleme : 13.04.2022 - 18:11
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının ortaklarından Muzaffer Kaydı, bir süre önce personelden Halil P.’yi işten çıkardı.
Bunun üzerine önceki gün fabrikaya gelen Halil P., Muzaffer Kaydı ile odasında görüşmeye başladı.
Yüzüne asit döktü
Kaydı konuşmaya devam ettiği sırada yanında getirdiği poşetin içerisindeki plastik termosu çıkartan Halil P., ayağa kalkıp içerisindeki asidi eski patronunun yüzüne döktü.
Halil P., hızla fabrikadan kaçarken, büyük bir acı yaşayan Muzaffer Kaydı bağırarak yardım istedi.
Kaydı’nın yaralandığı asitli saldırı anı, fabrikadaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sol gözü artık görmüyor
İHA'da yer alan habere göre ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne getirilen Muzaffer Kaydı’nın yüzünde ağır yanıklar ve sol gözünde ise yüzde 90 görme kaybı oluştuğu belirlendi.
Muzaffer Kaydı, ilk tedavisinin ardından İzmir’deki özel bir hastaneye sevk edildi.
(Muzaffer Kaydı)
Tutuklandı
Öte yandan gözaltına alınan Halil P., sevk edildiği adli makamlarca 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.