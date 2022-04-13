Haberler

3. Sayfa Haberleri

Denizli’de işten çıkarılan personelin patronunun yüzüne asit döktüğü an

Denizli’de işten çıkarılan personelin patronunun yüzüne asit döktüğü an

İşten çıkardığı personeli tarafından yüzüne bir plastik termos dolusu asit fırlatılan fabrikatörün yüzünde ağır yanıklar, sol gözünde ise yüzde 90 görme kaybı oluştu. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.