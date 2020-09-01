Eski çalışan ile patronunun oğlu arasında çıkan bıçaklı saldırıda, evi basan öfkeli şahıs karnından bıçaklanarak yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işten çıkarıldığı için öfkelenen Mehmet Ö., patronu Mustafa Ü.'nün evini bastı.

Mustafa Ü.’nün oğlu Özgür Ü. de sesleri duyarak aşağıya indiğinde babası ile eski çalışanın kavga ettiğini gördü.

BIÇAKLI SALDIRI

Özgür Ü. ise eline aldığı bıçak ile babasını kurtarmak için Mehmet Ö.’nün üzerine yürüdü. Burada ikili birbirine bıçaklar ile saldırmaya başladı. Bıçak darbelerini savurmak isteyen Özgür Ü.’nün elinde kesikler oluşurken, Mehmet Ö. ise karnına aldığı bıçak darbesi ile yaralı olarak kaçtı.

Yan taraftaki evine giden Mehmet Ö., eline aldığı tüfekle havaya bir el ateş ettikten sonra otomobili ile kayıplara karıştı.

Denizli'de işten çıkarılan şahıs patronun evini bastı VİDEO

SALDIRGAN YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de, çok uzaklaşamayan Mehmet Ö.'yü birkaç sokak ötede otomobili ile birlikte bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Ö., Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Mustafa Ü. ve oğlu Özgür Ü. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.