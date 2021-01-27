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- Denizli'de kaçak avcılar suçüstü yakalandı
Denizli'de kaçak avcılar suçüstü yakalandı
Denizli'de ormanlık alanda kaçak yollarla yaban keçisi avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.
- İHA
- 27.01.2021 - 03:02
Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akaylar mevkiinde kaçak av yapılacağı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Koruma kontrol personelleri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek kaçak avcılığın önüne geçildi.
3 KAÇAK AVCI, SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ekiplerin gittiği bölgede 3 şahıs, yaban keçisi avlarken suçüstü yakalandı.
2 YABAN KEÇİSİNİ AVLADILAR
Kaçak avcılar 2 yaban keçisini avladığı öğrenildi.
Kaçak avcılık yapan ve 2 yaban keçisini avlayan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.