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    Denizli'de kaçak avcılar suçüstü yakalandı

    Denizli'de ormanlık alanda kaçak yollarla yaban keçisi avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 03:02
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    Denizli'de kaçak avcılar suçüstü yakalandı

    Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akaylar mevkiinde kaçak av yapılacağı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Koruma kontrol personelleri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek kaçak avcılığın önüne geçildi.

    3 KAÇAK AVCI, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Ekiplerin gittiği bölgede 3 şahıs, yaban keçisi avlarken suçüstü yakalandı.

    Denizli de kaçak avcılar suçüstü yakalandı #1

    2 YABAN KEÇİSİNİ AVLADILAR

    Kaçak avcılar 2 yaban keçisini avladığı öğrenildi.

    Kaçak avcılık yapan ve 2 yaban keçisini avlayan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

    Denizli de kaçak avcılar suçüstü yakalandı #2

    Denizli de kaçak avcılar suçüstü yakalandı #3

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