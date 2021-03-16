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    Denizli'de kaçak elektriği kesilince sinirlenip evini yaktı

    Denizli'de kaçak elektriği kesilince sinirlenip evini yaktı

    Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen Mehmet D., tek katlı evini ateşe verdi.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 16:48
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    Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    KAÇAK ELEKTRİĞİ KESİLİNCE EVİNİ YAKTI

    Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D., 3 gün önce kaçak kullandığı elektriğin kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip, yaktığını söyledi.

    Denizli'de kaçak elektriği kesilince sinirlenip evini yaktı VİDEO

    Denizli de kaçak elektriği kesilince sinirlenip evini yaktı #1

    Denizli de kaçak elektriği kesilince sinirlenip evini yaktı #2

    Denizli de kaçak elektriği kesilince sinirlenip evini yaktı #3

    Denizli de kaçak elektriği kesilince sinirlenip evini yaktı #4

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