Bir iş hanının 5’inci katında faaliyet gösteren Kader Mahkumları Derneği’ne yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye 30 bin TL para cezası uygulandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi’nde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı kumar oynayan şahısların yerini tespit etti.

5 katlı bir iş hanının 5’inci katında, Kader Mahkumları Derneği adı altında kumar oynayan şüphelilere Ahlak Büro Amirliği ekipleri, hiç beklemedikleri anda operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

ARAMALAR YAPILDI

Kumar oynayanların kimlikleri ekiplerce alınarak arama yapıldı. Yapılan aramada iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Şüpheliler, yapılanan işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldı.

GÜLEREK EL HAREKETİ YAPTI

Şüpheliler polis ekiplerince karakola götürülürken, bir kişi ekip otosuna bindirileceği sırada gülerek kameraya bakıp, el hareketi yaptı.

Denizli’de, Kader Mahkumları Derneği’ne kumar operasyonu: 11 gözaltı VİDEO



PARA CEZASI VERİLDİ

Ekipler şüphelileri ifadeleri alınmak üzere götürürken, 11 kişiye yaklaşık 30 bin TL para cezası uyguladı.