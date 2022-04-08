Petrol
100.74
0.16%
Euro
16.03
-0.13%
Dolar
14.75
0.10%
Altın
916.46
0.16%
Borsa
2376
1.32%
Bitcoin
641.445
-0.98%
BTXN Coin
30.55
-3.68%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü

    Acıpayam askerlik şubesi önünde, doktor ile uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Bu sırada doktoru vurup ölümüne sebep olan uzman çavuş, yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü

    Denizli'de, doktor ile uzman çavuş arasında dehşet yaşandı.

    Konya'dan Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonrasında kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları uzmanı Naim Ünsal, saat 14.00 sularında kentteki askerlik şubesinin önüne geldi.

    O esnada ismi öğrenilemeyen uzman çavuş ile doktor arasında bilinmeyen şekilde tartışma yaşandı.

    Uzman çavuş, doktoru vurdu

    Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti.

    Yakalanıp gözaltına alındı

    Dr. Ünsal olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri de uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

    Denizli de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Strese karşı 'patlat' gitsin: Balon Patlatma Oyunu oyna
    Yaşam

    Strese karşı 'patlat' gitsin: Balon Patlatma Oyunu oyna

    Ballon d'Or ödüllü Belanov, ülkesi Ukrayna için cephede
    Dünya

    Ballon d'Or ödüllü Belanov, ülkesi Ukrayna için cephede

    Görüş Bildir