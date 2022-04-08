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- Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü
Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü
Acıpayam askerlik şubesi önünde, doktor ile uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Bu sırada doktoru vurup ölümüne sebep olan uzman çavuş, yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 08.04.2022 - 15:14
- Güncelleme : 08.04.2022 - 15:45
Denizli'de, doktor ile uzman çavuş arasında dehşet yaşandı.
Konya'dan Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonrasında kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları uzmanı Naim Ünsal, saat 14.00 sularında kentteki askerlik şubesinin önüne geldi.
O esnada ismi öğrenilemeyen uzman çavuş ile doktor arasında bilinmeyen şekilde tartışma yaşandı.
Uzman çavuş, doktoru vurdu
Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti.
Yakalanıp gözaltına alındı
Dr. Ünsal olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri de uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.