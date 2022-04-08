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Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü

Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü

Acıpayam askerlik şubesi önünde, doktor ile uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Bu sırada doktoru vurup ölümüne sebep olan uzman çavuş, yakalanarak gözaltına alındı.