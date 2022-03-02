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    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

    Kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen koca, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 10:56
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    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi'nde, 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı.

    Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

    Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

    KADIN KIYAFETİ GİYİP, YAKTI

    Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı.

    Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi.

    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı #1

    BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ ÇIKTI

    Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. (32) olduğu tespit edildi.

    Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı #2

    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı #3

    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı #4

    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı #5

    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı #6

    Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı #7


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