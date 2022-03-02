Denizli’de kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

Kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen koca, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi'nde, 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

KADIN KIYAFETİ GİYİP, YAKTI

Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı.

Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ ÇIKTI

Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. (32) olduğu tespit edildi.

Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.