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    Denizli'de kadın sürücünün çarptığı moto kurye kurtarılamadı

    Merkezefendi ilçesinde sipariş için yola çıkan genç kurye, seyir halindeyken Cansu P. idaresindeki araçla çarpıştı. Hastaneye kaldırılan genç kurye, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 17.10.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:28
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    Denizli'de kadın sürücünün çarptığı moto kurye kurtarılamadı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Gültepe Mahallesi'nde sipariş için yol çıkan moto kurye Semih Parıltı, seyir halindeyken Cansu P. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle Parıltı, savrularak yere düştü. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

    Olay yerinde kalp masajı

    Kazaya şahit olan bir doktor ise ağır yaralanan Parıltı’ya sağlık ekibi gelene kadar kalp masajı yaptı. Ağır yaralan Parıltı, olay yerine gelen ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Denizli de kadın sürücünün çarptığı moto kurye kurtarılamadı #1

    12 günlük savaşını kaybetti

    Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Semih Parıltı, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Parıltı'nın cenazesinin, Tavas'ın Horosanlı Mahallesi Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

    Denizli de kadın sürücünün çarptığı moto kurye kurtarılamadı #2

    Denizli de kadın sürücünün çarptığı moto kurye kurtarılamadı #3


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