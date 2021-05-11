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- Denizli'de kadın tartıştığı kocasını bıçakladı
Denizli'de kadın tartıştığı kocasını bıçakladı
Merkezefendi ilçesinde, Hilmi Ş., tartıştığı eşi Leyla Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
- DHA
- 11.05.2021 - 01:36
- Güncelleme : 11.05.2021 - 01:41
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü mahallesinde, Hilmi Ş., eşi Leyla Ş. ile bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı.
KARNINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş., iddiaya göre, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan Hilmi Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Leyla Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.