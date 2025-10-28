Denizli'de kahvede çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çıkan tartışmada silah ve bıçaklar konuştu...

Denizli’nin Çivril ilçesi Yahya Mahallesi’nde 22 Ekim Çarşamba günü, aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet Y., Cengiz ve Gökhan Berber kardeşleri bıçakla yaraladı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürülen Cengiz Berber, yolda hayatını kaybetti.

Kardeşi Gökhan Berber ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayın ardından Mehmet Y. ve babası Hasan Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Y., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; Mehmet Y., babası Hasan Y. ve beraberindekilerin hafif ticari bir araçla köy meydanına geldiği ve Cengiz ile Gökhan Berber kardeşlerle sözlü tartışma yaşadığı görüldü.

Daha sonra Cengiz Berber'in elindeki tüfekle Mehmet Y.’ye yönelirken çevresindekilerin müdahale etmesi dikkat çekti.

ÖNCE BIÇAKLA SONRA SOPAYLA SALDIRDI

Elinde tüfek olan Cengiz Berber'e umursamazca yaklaşan Mehmet Y.'nin, bir anlık hamleyle saldırdığı ve arbedede tüfeğin Cengiz Berber'in elinden alındığı görüldü.

Görüntülerin devamında, Mehmet Y.'nin yere düşen Cengiz Berber'e bıçakla saldırdığı, bıçak elinden düştükten sonra sopayla Cengiz Berber'e saldırmaya devam ettiği görüldü.

SALDIRDIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN AYRILDI

Mehmet Y.'nin, Cengiz Berber'e sopayla birkaç defa daha vurduktan sonra Gökhan Berber'e yöneldiği ve Cengiz Berber ile sözlü tartışmaya devam ettiği olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Yaşanan arbedenin ardından çevredeki grubun, Cengiz Berber'i sürükleyerek araca bindirip hastaneye götürdükleri anlar yer alıyor.