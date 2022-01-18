Euro
15.4860
0.99%
Dolar
13.6471
1.56%
Altın
797.3750
1.43%
Borsa
1,979.83
-5.08%
Bitcoin
571.743
-0.53%
BTXN Coin
33.25
0.75%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    Denizli'de kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

    Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önüne çıkan tel örgüyü aşarak kanala düştü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 18:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

    Denizli'de Çameli Yeni Mahalle Andız Yapı yolu üzerinde meydana gelen kazada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

    Araç içinde bulunan sürücü şans eseri ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerinde aracın kanala düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çekici ve sağlık ekipleri çağrıldı.

    ARAÇ KANALDAN ÇIKARILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk sürücüyü kontrollerinin ardından hastaneye sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza yapılan araç ise çağrılan çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tutarken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

    Denizli de kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu #1

    Denizli de kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu #2

    Denizli de kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu #3


    Görüş Bildir