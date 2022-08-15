Denizli'de kanalizasyondaki köpek ölmek üzereyken kurtarıldı

Yoldan gelen garip sesleri merak eden bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerinde çalışma başlatan ekipler, kanalizasyonda mahsur kalan köpeği ölmek üzereyken buldu.

Denizli Acıpayam'da yaşayan bir vatandaş yolda yürürken garip sesler duydu.

Tedirginlik yaşayan şahıs, sesin nereden geldiğini anlayamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra seslerin artmasıyla ekipler harekete geçti.

Köpeğin kanalizasyonda sıkıştığı görüldü

Yoldaki beton kilitleri ekipmanlarla sökülürken, toprağın da kazılmasıyla derin bir çukur oluşturuldu.

Kanalizasyondaki seslerin yoğunlaştığını fark eden ekipler, betonu kırdığında gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Bir köpeğin kanalizasyonda sıkıştığı ve ölmek üzere olduğu görüldü.

İtfaiye ekipleri köpeğin karnını doyurdu

Bitkin haldeki köpeğe hızlıca müdahale edildi ve kısa süre içerisinde sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Korktuğu anlaşılan köpeğin karnı itfaiye ekipleri tarafından doyuruldu. Kendisine gelen köpek bir süre sonra yaşam alanına bırakıldı.

Vatandaşlar teşekkür etti

İHA'nın aktarımına göre; o anları merakla izleyen vatandaşlar, duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.













