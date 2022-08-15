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- Denizli'de kanalizasyondaki köpek ölmek üzereyken kurtarıldı
Denizli'de kanalizasyondaki köpek ölmek üzereyken kurtarıldı
- 15.08.2022 - 15:07
- Güncelleme : 15.08.2022 - 15:27
Denizli Acıpayam'da yaşayan bir vatandaş yolda yürürken garip sesler duydu.
Tedirginlik yaşayan şahıs, sesin nereden geldiğini anlayamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra seslerin artmasıyla ekipler harekete geçti.
Köpeğin kanalizasyonda sıkıştığı görüldü
Yoldaki beton kilitleri ekipmanlarla sökülürken, toprağın da kazılmasıyla derin bir çukur oluşturuldu.
Kanalizasyondaki seslerin yoğunlaştığını fark eden ekipler, betonu kırdığında gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Bir köpeğin kanalizasyonda sıkıştığı ve ölmek üzere olduğu görüldü.
İtfaiye ekipleri köpeğin karnını doyurdu
Bitkin haldeki köpeğe hızlıca müdahale edildi ve kısa süre içerisinde sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Korktuğu anlaşılan köpeğin karnı itfaiye ekipleri tarafından doyuruldu. Kendisine gelen köpek bir süre sonra yaşam alanına bırakıldı.
Vatandaşlar teşekkür etti
İHA'nın aktarımına göre; o anları merakla izleyen vatandaşlar, duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.